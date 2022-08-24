وطنية
”فرصة” يصادق على أول تمويلاته
صادقت لجان التمويل الخاصة ببرنامج “فرصة”، على أول التمويلات الموجهة لفائدة حاملي المشاريع، الذين أتموا مرحلة المواكبة وأكملوا إعداد ملفاتهم الخاصة بالتمويل، بعد أن عقدت اجتماعاتها الأولى في مختلف الجهات. وستعرف الأسابيع المقبلة تسريع وتيرة التمويل، على أن يتم تمويل 10 آلاف مشروع قبل نهاية السنةأكمل القراءة »
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