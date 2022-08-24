fbpx
وطنية

‭”‬فرصة‭” ‬يصادق‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬تمويلاته

منذ 5 دقائق
صادقت‭ ‬لجان‭ ‬التمويل‭ ‬الخاصة‭ ‬ببرنامج‭ “‬فرصة‭”‬،‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬التمويلات‭ ‬الموجهة‭ ‬لفائدة‭ ‬حاملي‭ ‬المشاريع،‭ ‬الذين‭ ‬أتموا‭ ‬مرحلة‭ ‬المواكبة‭ ‬وأكملوا‭ ‬إعداد‭ ‬ملفاتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتمويل،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭. ‬ وستعرف‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التمويل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تمويل‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مشروع‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.