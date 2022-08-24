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كمال: مسؤول يشن حربا ضدي
بوحسين طالب بفتح تحقيق وكشف تفاصيل استبعاد المغني عن الحفلات بعد الاتفاق معه خرج الفنان عصام كمال عن صمته، ووجه اتهامات مباشرة لمسؤول بوزارة الثقافة، قال إنه تدخل وحرمه من إحياء تظاهرات فنية من تنظيم الوزارة. وأوضح كمال أنه تلقى، أخيرا، دعوات للمشاركة في مجموعة من المهرجاناتأكمل القراءة »
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