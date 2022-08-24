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اذاعة وتلفزيون

“مولات السعد” على “دوزيم”

منذ 49 ثانية
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا و15 دقيقة، على موعد مع أحداث الفيلم التلفزيوني “مولات السعد”، من إخراج حسن فوطة لطفي. ويعرف الفيلم مشاركة مجموعة من الأسماء، ويتعلق الأمر بعبد الله فركوس وفضيلة بنموسى وهاجر الشركي وعبد الصمد مفتاح الخير وسعيدأكمل القراءة »

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منذ 49 ثانية


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