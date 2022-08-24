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بانوراما

فواجع الهجرة السرية

منذ 4 دقائق
في السنتين الأخيرتين ابتلعت أمواج المتوسط والمحيط عشرات الشباب المغاربة، الذين غامروا بأرواحهم، من أجل الحلم الأوربي، وهروبا من جحيم البطالة، التي تفاقمت نتيجة جائحة كورونا، ناهيك عن ثقافة الهجرة المتجذرة في نفوس المغاربة. هذه السلسلة من الحلقات، تذكر بأكثر فواجع الهجرة السرية في العامين الأخيرين، والتيأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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