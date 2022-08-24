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النصب بمشاريع سياحية

منذ 36 ثانية
جهات استغلت امتيازات الدولة لبناء شقق فاخرة وخصصت جزءا من العقار للفنادق فقط فضحت نزاعات بين مستثمرين عمليات تحايل على مبادرات الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، عبر منح امتيازات ومساعدات مالية وتخصيص مساحات عقارية بأثمنة مغرية، لبناء فنادق ومرافق ترفيهية، في حين تم تحويل نسبة كبيرةأكمل القراءة »

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منذ 36 ثانية


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