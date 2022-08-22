وطنية
حين يسقط القناع عن أردوغان
من يعتبره “الخوانجية” خليفة المسلمين الجديد استأنف العلاقات مع إسرائيل بعد أن كان يصفها بـ “الدولة الإرهابية” سقط القناع أخيرا عن رجب طيب إردوغان، الرئيس التركي الذي يعتبره «الخوانجية» خليفة المسلمين والنبي الجديد الذي سيعيد للإسلام هيبته ويركّع الغرب «الظالم» ويضع حدا لغطرسته وعنجهيته. وهو القناع نفسهأكمل القراءة »
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