وطنية
الملك يوجه رسائل قوية للشركاء
إشارة واضحة لفرنسا وبريطانيا وتعبئة مغاربة العالم بمن فيهم اليهود وجه الملك محمد السادس، رسائل قوية إلى الشركاء التقليديين والجدد للمغرب، ودعاهم للخروج من المنطقة الرمادية، وإعلان موقف واضح وداعم لمغربية الصحراء، مؤكدا أن الموقف من هذا الملف المفتعل هو الذي يحدد وبشكل حاسم نوعية العلاقات التيأكمل القراءة »
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