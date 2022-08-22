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وطنية

الملك‭ ‬يوجه‭ ‬رسائل‭ ‬قوية‭ ‬للشركاء

منذ دقيقتين
جلالة الملك (ماب)
إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬لفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وتعبئة‭ ‬مغاربة‭ ‬العالم‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬اليهود وجه‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬رسائل‭ ‬قوية‭ ‬إلى‭ ‬الشركاء‭ ‬التقليديين‭ ‬والجدد‭ ‬للمغرب،‭ ‬ودعاهم‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الرمادية،‭ ‬وإعلان‭ ‬موقف‭ ‬واضح‭ ‬وداعم‭ ‬لمغربية‭ ‬الصحراء،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬المفتعل‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬وبشكل‭ ‬حاسم‭ ‬نوعية‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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