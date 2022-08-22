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مجتمع

مستخدمون محرومون من التغطية والتقاعد

منذ دقيقتين
اشتكى مستخدمون في مجال الرعاية الاجتماعية من هضم حقوقهم الاجتماعية، بسبب رفض المسؤولين المباشرين، تسوية وضعيتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم وضع شكايات ومراسلات وجهت إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومدير وكالة الضمان الاجتماعي بحسان بالرباط. وامتعض المستخدمون،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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