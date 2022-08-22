الرياضة
البدراوي يترشح للعصبة الاحترافية
الجمع الانتخابي غدا ولقجع يحدد 31 غشت لإنهاء إجراءات الشركات تعقد العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية جمعها الانتخابي، غدا (الثلاثاء)، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، انطلاقا من الخامسة، لانتخاب مكتب جديد، بعد أن استقال سعيد الناصري في يونيو الماضي. ويتضمن جدول أعمال الجمع العام تسجيلأكمل القراءة »
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