الرياضة
المنتخب المحلي يتعادل أمام قطر
يواجه جامايكا في الجولة الثانية والحسوني يلتحق بالبعثة تعادل المنتخب الوطني المحلي أمام نظيره القطري بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (السبت) بفيينا، لحساب الجولة الأولى من دوري النمسا، المستمر إلى غاية غد (الثلاثاء). وتمكن المنتخب الوطني المحلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13أكمل القراءة »
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