وطنية
قوارب غير قانونية “تغرق” مسؤولين
قالت مصادر مطلعة إن إحصاء القوارب غير القانونية بالأقاليم الجنوبية، كشف تورط سياسيين وأعيان في استنزاف المخزون السمكي واستغلالها في التهريب. وأوضحت المصادر نفسها أن لجنة الإحصاء، التي أسندت إليها وزارة الداخلية مهمة التدقيق في القوارب غير القانونية بالمنطقة، أحصت العشرات منها في أيام قليلة فقط، علماأكمل القراءة »
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