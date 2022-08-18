حوادث
حجز أجهزة إلكترونية بميناء طنجة
بلغت قيمتها 3 ملايين درهم ضمت هواتف وحواسيب وساعات حجزت المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط، زوال الاثنين الماضي، شحنة كبيرة من الأجهزة الإلكترونية تقدر قيمتها المالية بحوالي 3 ملايين درهم، وضبطتها على متن شاحنة قادمة من اسبانيا، كان سائقها المغربي يحاول إدخالها إلى التراب الوطني دون إخضاعهاأكمل القراءة »
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