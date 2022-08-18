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النصب على صناع الذهب في ملايير

منذ 23 ثانية
تاجر تسلم مجوهرات غالية الثمن مقابل شيكات دون رصيد واختفى عن الأنظار نجح تاجر للجملة بفاس في النصب على تجار وصناع للذهب ومصنع متخصص في هذا المجال بمدن عديدة في ملايير، بعد أن اقتنى منهم كميات كبيرة من الحلي والمجوهرات مقابل شيكات على سبيل الضمان، قبل أنأكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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