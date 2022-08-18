الأولى
النصب على صناع الذهب في ملايير
تاجر تسلم مجوهرات غالية الثمن مقابل شيكات دون رصيد واختفى عن الأنظار نجح تاجر للجملة بفاس في النصب على تجار وصناع للذهب ومصنع متخصص في هذا المجال بمدن عديدة في ملايير، بعد أن اقتنى منهم كميات كبيرة من الحلي والمجوهرات مقابل شيكات على سبيل الضمان، قبل أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا