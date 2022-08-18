الرياضة
دوري النمسا يربك المنتخب المحلي
التراجع عن إلغائه في آخر لحظة بعد حصول جامايكا وغانا على التأشيرة أجل المنتخب الوطني المحلي سفره إلى النمسا إلى اليوم (الخميس)، بعد التراجع عن إلغاء الدوري الدولي، المقرر أن يشارك فيه إلى جانب منتخبات قطر وغانا وجمايكا، خلال الفترة بين 20 و26 غشت الجاري. وعلمت “الصباح”،أكمل القراءة »
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