الرياضة
الدفاع ينقل معسكره إلى فاس
اضطر المدرب لسعد جردة الشابي إلى تغيير مكان إقامة التجمع الإعدادي المغلق لفريقه من إفران إلى فاس. وكشفت مصادر مطلعة أن المدرب عبر عن غضبه، لما اطلع على مقر الإقامة والمبيت بإفران، وقرر نقل المعسكر إلى فاس، رغم ارتفاع درجة الحرارة، قبل العودة إلى الجديدة نهاية الأسبوعأكمل القراءة »
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