اذاعة وتلفزيون
الدوزي يبتعد عن الأضواء
اختار الفنان عبد الحفيظ الدوزي أن يتقاسم مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” بعضا من تفاصيل استمتاعه بأجواء الصيف والسباحة، هروبا من حرارة الجو. وكتب الدوزي في تعليق على إحدى الصور قائلا “أحيانا ليس هناك أفضل من الابتعاد…الابتعاد عن الأضواء…للاستمتاع ببعض أجواء الراحة والاسترخاء”. ومن بين الحفلاتأكمل القراءة »
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