الرياضة
منتخب القاعة يستعد لكأس القارات
الدكيك أكد أنه استدعى وضوح لقطع الطريق على الهولنديين وجه هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني داخل القاعة، الدعوة إلى 13 لاعبا للدخول في تجمع إعدادي مغلق، خلال الفترة بين 22 و28 غشت الجاري، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة. وضمت اللائحة لاعباأكمل القراءة »
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