fbpx
الرياضة

ديارا وصماكي يوقعان لآسفي

منذ دقيقة واحدة
الفريق العبدي يبحث عن صيغة لفك الارتباط مع الكامروني إتامي عزز أولمبيك آسفي صفوفه بلاعبين جديدين هما الماليان عبدلاي ديارا والشيخنا صماكي. وأكدت إدارة الفريق أنه تم التعاقد مع اللاعبين بتوصية من المدرب المصري طارق مصطفى، لموسمين. ويوظف ديارا في الخط الهجومي، ولعب في السابق لباماكو بماليأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.