الرياضة
ديارا وصماكي يوقعان لآسفي
الفريق العبدي يبحث عن صيغة لفك الارتباط مع الكامروني إتامي عزز أولمبيك آسفي صفوفه بلاعبين جديدين هما الماليان عبدلاي ديارا والشيخنا صماكي. وأكدت إدارة الفريق أنه تم التعاقد مع اللاعبين بتوصية من المدرب المصري طارق مصطفى، لموسمين. ويوظف ديارا في الخط الهجومي، ولعب في السابق لباماكو بماليأكمل القراءة »
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