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الصباح الفني

احتفاء‭ ‬بخيي‭ ‬في‭ ‬خريبكة

منذ 24 ثانية
أكدت‭ ‬جمعية‭ ‬الشروق‭ ‬المنظمة‭ ‬لملتقى‭ ‬سينما‭ ‬المجتمع‭ ‬أنها‭ ‬ستصدر‭ ‬كتابا‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مؤلف‭ ‬جماعي‭ ‬حول‭ ‬الممثلة‭ ‬سعاد‭ ‬خيي،‭ ‬التي‭ ‬ستحظى‭ ‬بتكريم‭ ‬واحتفاء‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬التظاهرة،‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬عاشر‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬ثاني‭ ‬عشر‭ ‬منه‭ ‬ببئر‭ ‬مزوي‭ ‬بخريبكة‭.‬ ودعت‭ ‬الجمعية‭ ‬وإدارة‭ ‬الملتقى،‭ ‬مختلف‭ ‬الكتاب‭ ‬والمبدعين‭ ‬والسينمائيين‭أكمل القراءة »

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