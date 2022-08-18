الصباح الفني
احتفاء بخيي في خريبكة
أكدت جمعية الشروق المنظمة لملتقى سينما المجتمع أنها ستصدر كتابا عبارة عن مؤلف جماعي حول الممثلة سعاد خيي، التي ستحظى بتكريم واحتفاء خلال النسخة السادسة من التظاهرة، المنظمة من عاشر نونبر المقبل إلى ثاني عشر منه ببئر مزوي بخريبكة. ودعت الجمعية وإدارة الملتقى، مختلف الكتاب والمبدعين والسينمائيينأكمل القراءة »
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