الرياضة
شد الحبل متواصل بجامعة الطاولة
حاول الحاجي منقذ، رئيس جامعة الطاولة، إيقاف حفل جمعية اللاعبين السابقين، الذي أقامته نهاية الأسبوع على شرف بعض فعاليات اللعبة، منهم لاعبون سابقون ومسؤولون، بالقاعة التابعة للفتح الرياضي، بمناسبة عيد الشباب. ورغم أن المنظمين رحبوا بالرئيس عند حضوره، إلا أنه هدد بتوقيف التظاهرة، بدعوى أنها لا تتوفرأكمل القراءة »
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