حوادث
“الحلقة” لترويج المخدرات
المتهم انتحل صفة “حلايقي” بجامع الفنا للتمويه وتسهيل عملية بيعها أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أنشطة إجرامية ل”حلايقي» شاب متورط في الاتجار في المخدرات. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوف قرر امتهان ترويج مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة لتحقيق الربح السريع، لكن بطريقةأكمل القراءة »
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