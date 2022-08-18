وطنية
17 قتيلا في انقلاب حافلة
ثلاثون مصابا ضمن الضحايا وتحقيقات لمعرفة أسباب الحادث تسبب انقلاب حافلة لنقل المسافرين، أمس (الأربعاء)، في مصرع 17 راكبا، وإصابة أزيد من ثلاثين آخرين، في حادثة مروعة تناثرت معها أشلاء الجثث وأمعاء أطفال صغار، على الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين خريبكة والفقيه بنصالح. وهرعت الى مكانأكمل القراءة »
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