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وطنية

أسر‭ ‬طلبة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الاحتجاج‭ ‬

منذ 4 دقائق
وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬لأسر‭ ‬الطلبة‭       (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
صمت‭ ‬حكومي‭ ‬ومصير‭ ‬مجهول‭ ‬لآلاف‭ ‬أطباء‭ ‬المستقبل‭ ‬ عادت‭ ‬أسر‭ ‬طلبة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬الاحتجاج،‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬في‭ ‬الرباط،‭ ‬أمام‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬بعدما‭ ‬أغلقت‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬باب‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬وجههم،‭ ‬حسب‭ ‬الأسر،‭ ‬وعدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬اللحظة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬حلول‭ ‬عملية،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬شأن‭أكمل القراءة »

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