وطنية
أسر طلبة أوكرانيا تعود إلى الاحتجاج
صمت حكومي ومصير مجهول لآلاف أطباء المستقبل عادت أسر طلبة أوكرانيا إلى الاحتجاج، أمس (الأربعاء)، في الرباط، أمام وزارة التعليم العالي، بعدما أغلقت الوزارة المعنية باب الحوار في وجههم، حسب الأسر، وعدم التوصل إلى حدود اللحظة إلى أي حلول عملية، إذ لم يتم الحسم في شأنأكمل القراءة »
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