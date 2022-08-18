حوادث
الحرب على مروجي “القرقوبي” بمكناس
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الاثنين الماضي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 25 و41 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازةأكمل القراءة »
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