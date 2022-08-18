حوادث
إيقاف متهم بالقتل بالحسيمة
اهتز دوار «تالغونت» بجماعة عبد الغاية السواحل بإقليم الحسيمة، الجمعة الماضي على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر. وأفادت مصادر متطابقة، أن الهالك البالغ من العمر 21 عاما، أصيب بعدة طعنات في صدره بواسطة سلاح أبيض، فارق إثرها الحياة مباشرة بعد نقله إلىأكمل القراءة »
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