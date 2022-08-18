وطنية
عشير كاتبا عاما بعمالة برشيد
كشفت مصادر متطابقة لـ “الصباح” عن تعيين محمد عشير الكاتب العام لعمالة إقليم وزان كاتبا عاما لعمالة إقليم برشيد، بينما جرى تعيين محمد الحسيني الكاتب العام السابق لبرشيد كاتبا عاما بإقليم صفرو، في حين رقت وزارة الداخلية عبد الكريم الوهابي، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم برشيدأكمل القراءة »
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