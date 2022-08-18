fbpx
وطنية

عشير‭ ‬كاتبا‭ ‬عاما‭ ‬بعمالة‭ ‬برشيد

منذ 5 دقائق
كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬لـ‭ “‬الصباح‭” ‬عن‭ ‬تعيين‭ ‬محمد‭ ‬عشير‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬لعمالة‭ ‬إقليم‭ ‬وزان‭ ‬كاتبا‭ ‬عاما‭ ‬لعمالة‭ ‬إقليم‭ ‬برشيد،‭ ‬بينما‭ ‬جرى‭ ‬تعيين‭ ‬محمد‭ ‬الحسيني‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لبرشيد‭ ‬كاتبا‭ ‬عاما‭ ‬بإقليم‭ ‬صفرو،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬رقت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الوهابي،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬بعمالة‭ ‬إقليم‭ ‬برشيد‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.