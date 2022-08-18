fbpx
اذاعة وتلفزيون

المغرب ضد تهريب الآثار

منذ دقيقتين
صادق على اتفاقية بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن المغرب صادق بداية غشت الجاري على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص “يونيدروا” ل1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق مشروعة. وقالت الوزارة إن مصادقة المغرب على الاتفاقيةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.