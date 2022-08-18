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المغرب ضد تهريب الآثار
صادق على اتفاقية بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن المغرب صادق بداية غشت الجاري على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص “يونيدروا” ل1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق مشروعة. وقالت الوزارة إن مصادقة المغرب على الاتفاقيةأكمل القراءة »
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