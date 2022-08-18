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الرياضة

الأزمة تخيم على جمع وفاق آسفي

منذ دقيقة واحدة
يعقد وفاق آسفي جمعه العام العادي، الخميس المقبل، بقاعة دار الشباب سيدي واصل بآسفي. وأفاد عبد القادر العجيل، رئيس الفريق، أن الجمع سيشهد قراءة التقريرين الأدبي والمالي وعرضهما للمناقشة والمصادقة، وتطعيم المكتب المسير بأعضاء جدد. وقال مصدر مسؤول إن الفريق يعتبر الممثل الوحيد للإقليم بالقسم الثاني هواةأكمل القراءة »

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