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حوادث

إطلاق سراح محتجزي مفوض قضائي

منذ 31 ثانية
أحدهم عنفه أثناء مزاولة مهامه والنيابة العامة تطعن في القرار تنظر الغرفة الجنحية لدى استئنافية الناظور، اليوم (الخميس)، في طعن بالاستئناف، ضد قرار قاضي التحقيق بتمتيع أربعة أشقاء بالسراح المؤقت، إثر واقعة اعتدائهم على مفوض قضائي أثناء قيامه بمهامه واحتجازه والاعتداء عليه بالصرب. وخلف قرار قاضي التحقيقأكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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