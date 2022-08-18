حوادث
إطلاق سراح محتجزي مفوض قضائي
أحدهم عنفه أثناء مزاولة مهامه والنيابة العامة تطعن في القرار تنظر الغرفة الجنحية لدى استئنافية الناظور، اليوم (الخميس)، في طعن بالاستئناف، ضد قرار قاضي التحقيق بتمتيع أربعة أشقاء بالسراح المؤقت، إثر واقعة اعتدائهم على مفوض قضائي أثناء قيامه بمهامه واحتجازه والاعتداء عليه بالصرب. وخلف قرار قاضي التحقيقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا