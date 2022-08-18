اذاعة وتلفزيون
تعيينات جديدة بـ”دار البريهي”
مديران مساعدان بمديريتي الافتحاص والموارد البشرية عرفت، أخيرا، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون مجموعة من التغييرات تجلت في تعيين أسماء جديدة بعدد من المديريات، من بينها مديرية الموارد البشرية ومديرية الافتحاص ومراقبة التدبير. وأعلنت “دار البريهي” أنه تم تعيين سعد أشبور، مديرا مساعدا بمديرية الموارد البشرية مكلفا بالأجورأكمل القراءة »
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