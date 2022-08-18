مجتمع
محاربة فوضى المنتزهات ببني ملال
تحرير حقول و»عراص» بمنتزه «الفريكو» تحولت إلى مطاعم ومآو عشوائية أفلحت الحملات التي نظمتها السلطات المحلية ببني ملال مرفوقة بعناصر الشرطة والقوات المساعدة، أخيرا، في إعادة الاعتبار إلى المنتزهات الموجودة بمحيط المدار السياحي لمنتزه عين أسردون، بعد مداهمة عدد من المقاهي والمطاعم العشوائية والمآوي السرية، التي تنشطأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا