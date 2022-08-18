الرياضة
رسالة رياضية: تردد
التردد الذي يطبع تسيير المنتخب الوطني، خصوصا ملف المدرب، يجعل انطباعا يتسرب مفاده أن الرهان لن يكون كبيرا على كأس العالم بقطر. ربما تكون هذه الطريقة مقصودة، لتخفيف الضغط عن المسؤولين والمدرب المقبل، لكنها في جميع الأحوال تضيع على المنتخب الوطني فرصا ثمينة، لكي يكون في كاملأكمل القراءة »
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