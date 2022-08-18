الرياضة
ميداليات إضافية بالألعاب الإسلامية
المشاركة المغربية ترفع رصيدها إلى 42 ميدالية رفع المغرب رصيده من الميداليات خلال اليوم الثامن من المنافسات إلى 42 ميدالية، بعد أن أضاف خمس ميداليات نحاسية في رياضتي الجيدو والكيك بوكسينغ، لتصبح حصيلة المشاركة المغربية تسع ميداليات ذهبية، وثماني فضيات و25 نحاسية. وتمكن الجيدو المغربي من إضافةأكمل القراءة »
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