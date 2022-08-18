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مجتمع

لا زيادة في تسعيرة الفحص الطبي

منذ 3 دقائق
رئيس نقابة الطب العام بالقطاع الخاص قال إن الهدف من الحوار مع الوزارة الوصية تخفيف مصاريف العلاج أكد الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب ونائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، أن الهدف من الحوار بين النقابات الممثلة لأطباء ومؤسسات القطاع الطبي الخاص والوزارات الوصيةأكمل القراءة »

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