أخبار 24/24
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الخميس
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الخميس، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية : المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا
– وجدة 18…………34
– بوعرفة 21………38
– الحسيمة 21……..32
– تطوان 21……….33
– سبتة المحتلة 19…….32
– مليلية المحتلة 21……… 33
– طنجة 19 ………34
– القنيطرة 16……… 30
– الرباط 15………27
– الدار البيضاء 17…….27
– الجديدة 17…….24
– سطات 17…..36
– أسفي 19……34
– خريبكة 17…….37
– بني ملال 19….37
– مراكش 19……39
– مكناس 15….35
– فاس 15……34
– إفران 10….31
– تاونات 17……32
– الرشيدية 23…..40
– ورزازات 18……41
– أكادير 18……24
– الصويرة 18…….22
– العيون 20……34
– السمارة 18……37
– الداخلة 19…..26
– أوسرد 24…..42
– لكويرة 20….30
– ميدلت 16….34