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أخبار 24/24

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الخميس

منذ دقيقة واحدة
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في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الخميس، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية : المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

– وجدة 18…………34

– بوعرفة 21………38

– الحسيمة 21……..32

– تطوان 21……….33

– سبتة المحتلة 19…….32

– مليلية المحتلة 21……… 33

– طنجة 19 ………34

– القنيطرة 16……… 30

– الرباط 15………27

– الدار البيضاء 17…….27

– الجديدة 17…….24

– سطات 17…..36

– أسفي 19……34

– خريبكة 17…….37

– بني ملال 19….37

– مراكش 19……39

– مكناس 15….35

– فاس 15……34

– إفران 10….31

– تاونات 17……32

– الرشيدية 23…..40

– ورزازات 18……41

– أكادير 18……24

– الصويرة 18…….22

– العيون 20……34

– السمارة 18……37

– الداخلة 19…..26

– أوسرد 24…..42

– لكويرة 20….30

– ميدلت 16….34

منذ دقيقة واحدة
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