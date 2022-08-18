مجتمع
مصرع عمال داخل بئر للفحم
أفادت السلطات المحلية لإقليم جرادة أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم اختناقا بثاني أوكسيد الكربون، أول أمس (الثلاثاء)، داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري مستغل من قبل إحدى التعاونيات المؤسسة بصفة قانونية، بمنطقة غابوية كائنة بجماعة لعوينات، بإقليم جرادة. وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقايةأكمل القراءة »
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