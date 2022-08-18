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اذاعة وتلفزيون

250 ألفا حضروا “رابا إفريقيا”

منذ 27 ثانية
كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن عدد الحاضرين في مهرجان “رابا إفريقيا” “RAB AFRICA”، بلغ 250 ألف شخص تابعوا حفلات متنوعة. ونظم المهرجان في إطار برنامج الاحتفالات بالرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، إذ أوضحت الوزارة أن هذه التظاهرة، التي احتضنتها ساحة أبي رقراق والمسبح الكبير للرباط، تمثلت فيأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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