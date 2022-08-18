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250 ألفا حضروا “رابا إفريقيا”
كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن عدد الحاضرين في مهرجان “رابا إفريقيا” “RAB AFRICA”، بلغ 250 ألف شخص تابعوا حفلات متنوعة. ونظم المهرجان في إطار برنامج الاحتفالات بالرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، إذ أوضحت الوزارة أن هذه التظاهرة، التي احتضنتها ساحة أبي رقراق والمسبح الكبير للرباط، تمثلت فيأكمل القراءة »
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