اذاعة وتلفزيون
“العين بالعين” على “شاهد vip”
قالت منصة “شاهد vip” إنها ستطلق، الأحد المقبل، مسلسل “العين بالعين”، وهو من بطولة سيرين عبد النور ورامي عياش. ويتكون مسلسل “العين بالعين” من 15 حلقة، وتدور أحداثه في أجواء من الإثارة والتشويق. كما يعيد المسلسل سيرين عبد النور إلى جمهورها بعد غيابها في رمضان الماضي، وكانأكمل القراءة »
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