الرياضة
هوار يفسخ عقد معموش
قرر محمد هوار ، رئيس مولودية وجدة ، فسخ عقد حارس مرمى الفريق ياسين معموش، الذي تم استقدامه من فرنسا، في عهد المدرب عبد السلام وادو. وعلمت “الصباح” أن هوار وجد صعوبة كبيرة في التخلص من معموش، ليهتدي في الأخير إلى فك الارتباط بالتراضي، بعد تنازل الحارسأكمل القراءة »
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