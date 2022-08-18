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الرياضة

بنصديق يصطدم بالروماني أديغبويي

منذ دقيقتين
أعلنت منظمة “غلوري» للكيك بوكسينغ، عن تنظيم أمسية رياضية، بعد غد (السبت)، بدوسلدورف الألمانية، ستشهد مشاركة البطل المغربي جمال بنصديق. ومن المنتظر أن ينازل بنصديق، الروماني بينجامان أديغبويي، الذي حقق نتائج جيدة أخيرا، فيما ستعرف الأمسية أيضا مشاركة رفيق هبياط، في “وزن الريشة”، والمغربي الآخر إلياس درازيأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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