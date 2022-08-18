ربورتاج
صيف الجديدة… أسعار ملتهبة وفوضى
اكتظاظ ونفايات وحافلات معطلة ومسؤولون في دار غفلون الجديدة تغرق… زوار ومصطافون يبيتون في الحدائق والسيارات وبحر يضيق رغم رحابته. بعض التدوينات سجلت بأسى، مرارة سكان الجديدة وتبرمهم مما يحدث لها من هجوم كاسح للأزبال والنفايات ولا مبالاة مسؤوليها، الذين رفعوا راية الاستسلام، مؤكدين عجزهم التام عن تدبيرأكمل القراءة »
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