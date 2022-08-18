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ربورتاج

صيف‭ ‬الجديدة‭… ‬أسعار‭ ‬ملتهبة‭ ‬وفوضى‭ ‬

منذ دقيقتين
اكتظاظ‭ ‬ونفايات‭ ‬وحافلات‭ ‬معطلة ومسؤولون‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬غفلون الجديدة‭ ‬تغرق‭… ‬زوار‭ ‬ومصطافون‭ ‬يبيتون‭ ‬في‭ ‬الحدائق‭ ‬والسيارات‭ ‬وبحر‭ ‬يضيق‭ ‬رغم‭ ‬رحابته‭. ‬بعض‭ ‬التدوينات‭ ‬سجلت‭ ‬بأسى،‭ ‬مرارة‭ ‬سكان‭ ‬الجديدة‭ ‬وتبرمهم‭ ‬مما‭ ‬يحدث‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬كاسح‭ ‬للأزبال‭ ‬والنفايات‭ ‬ولا‭ ‬مبالاة‭ ‬مسؤوليها،‭ ‬الذين‭ ‬رفعوا‭ ‬راية‭ ‬الاستسلام،‭ ‬مؤكدين‭ ‬عجزهم‭ ‬التام‭ ‬عن‭ ‬تدبير‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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