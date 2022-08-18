حوادث
اعتقال مغتصب طفلة بمراكش
فجرت أم بمراكش، أخيرا، قضية اغتصاب بشعة تعرضت لها طفلتها التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، إذ تقدمت بشكاية إلى مصالح الأمن، تتهم من خلالها ابن أخيها بالاعتداء جنسيا على طفلتها. وتجاوبت عناصر الدائرة الأمنية الثانية التابعة للمنطقة الخامسة بالمدينة العتيقة، مع شكاية الأم، ليجري السبت الماضي،أكمل القراءة »
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