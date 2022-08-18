بانوراما
إيمي وادر أغروض… خدمات متنوعة
سبعة كيلومترات من الرمال الذهبية وأمواج هادئة يمتاز شاطئ إيمي وادر-أغروض، الذي يشكل خليجا هادئا، ويسمح بمختلف متع الصيف كاملة وبالراحة الشاملة، بشساعة على طول امتداد يناهز سبعة كيلومترات من الشاطئ المُسْتَوي، المُنْسَدِل الرَحْرَاح، راسما بين قريتي إيمي وادار وأغروض قوسا منفتحا على المحيط الأطلسي. ويتميز بهدوءأكمل القراءة »
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