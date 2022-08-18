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الضريبة توقف تعاقدات لاعبين

منذ 3 دقائق
أصبحت البنود المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات إلزامية في عقود اللاعبين والمدربين بالبطولة الاحترافية، بقسميها الأول والثاني. وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن الجامعة رفضت المصادقة على عقود لاعبين ومدربين توصلت بها في فترة الانتقالات الحالية، بسبب خلوها من بنود تتعلق بالضريبة على الدخل والضريبةأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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