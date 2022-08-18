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لشكر : دخول الحكومة بيد مؤسسات الحزب
زعماء أحزاب المعارضة لا علم لهم بالتعديل الحكومي لم يتواصل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع زعماء أحزاب المعارضة لإخبارهم بموضوع التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”، مضيفة أن أغلب الزعماء وقادة الأحزاب في عطلة سنوية، يتابعون ما يجري في الساحة السياسية بما تنشره وسائلأكمل القراءة »
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