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لشكر : دخول الحكومة بيد مؤسسات الحزب

منذ 3 دقائق
زعماء أحزاب المعارضة لا علم لهم بالتعديل الحكومي لم يتواصل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع زعماء أحزاب المعارضة لإخبارهم بموضوع التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”، مضيفة أن أغلب الزعماء وقادة الأحزاب في عطلة سنوية، يتابعون ما يجري في الساحة السياسية بما تنشره وسائلأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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