حوادث
20 سنة لزعيم عصابة “التريبورتور”
توبع بتكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة زعيم عصابة السرقة بالتريبورتور وحكمت عليه ب 20 سنة سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية تكوين عصابة اجرامية وتعدد السرقات بيد مسلحة. وسبق للهيأة نفسها أن قضتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا