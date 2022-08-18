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حوادث

20 سنة لزعيم عصابة “التريبورتور”

منذ دقيقتين
توبع بتكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة زعيم عصابة السرقة بالتريبورتور وحكمت عليه ب 20 سنة سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية تكوين عصابة اجرامية وتعدد السرقات بيد مسلحة. وسبق للهيأة نفسها أن قضتأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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