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قتلى واعتقالات في حريق “كابونيغرو”
مصرع ثلاثة إطفائيين وإيقاف أربعة متورطين في حرائق الغابات علمت “الصباح” أن ثلاثة عناصر من الإطفائيين المنتمين للوقاية المدنية لقوا حتفهم، مساء أول أمس (الاثنين)، عندما كانوا في الطريق للمشاركة في إخماد الحريق الذي اندلع في إحدى الغابات المطلة على المنتجع السياحي الرأس الأسود (كابونيغرو). وحسب ما أفادأكمل القراءة »
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