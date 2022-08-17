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مجتمع

افتتاح دار الثقافة بالزمامرة

منذ دقيقتين
أشرف محمد بن يعقوب، مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، رفقة الحسن بوكوتة عامل إقليم سيدي بنور، وعبد السلام بلقشور، رئيس المجلس الجماعي للزمامرة وعبد الإله حيضر، مستشار برلماني بالغرفة الثانية، وعبد الغني مخداد، نائب برلماني بالغرفة الأولى، على افتتاح دار الثقافة بالزمامرة. وجاء افتتاح هذا الصرحأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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