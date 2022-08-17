الأولى
مسلحون يختطفون مغاربة للمطالبة بفدية
فككت المصالح الأمنية في سبتة المحتلة، شبكة مسلحة اختطفت مغاربة وطالبت بفدية مقابل إطلاق سراحهم. وأوقفت المصالح الأمنية متهما قالت إنه زعيم منظمة إجرامية دولية تتاجر في البشر، وداهمت منزلا في المدينة المحتلة، حيث عثرت على ستة مغاربة مختطفين، منهم امرأة توجد في وضعية صعبة بعد تكبيلهاأكمل القراءة »
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