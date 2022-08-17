fbpx
الأولى

مسلحون يختطفون مغاربة للمطالبة بفدية

منذ 6 دقائق
فككت المصالح الأمنية في سبتة المحتلة، شبكة مسلحة اختطفت مغاربة وطالبت بفدية مقابل إطلاق سراحهم. وأوقفت المصالح الأمنية متهما قالت إنه زعيم منظمة إجرامية دولية تتاجر في البشر، وداهمت منزلا في المدينة المحتلة، حيث عثرت على ستة مغاربة مختطفين، منهم امرأة توجد في وضعية صعبة بعد تكبيلهاأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.