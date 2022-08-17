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“الشيشة” حرام… “فلوسها” حلال
تقنين القطاع سيمكن الخزينة من عائدات إضافية وفق دفتر تحملات بدل سياسة “شد مد آحمد” غير مفهومة هاته الحملات الأمنية على مقاهي “الشيشة”، التي ما إن تخمد في مدينة، حتى تنطلق شرارتها في مدينة أخرى. وغير مفهوم لماذا تترك الدولة هذا القطاع بدون إطار قانوني يضبطه وينظمه، مثلهأكمل القراءة »
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